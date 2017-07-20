أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في تصريح له :"جرت محاولة ارتكاب عملية طعن قرب تقوع"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. لكن الإذاعة الإسرائيلية العامة، قالت إن الفلسطيني قُتل جراء إصابته برصاص جنود الجيش، مضيفة إنه حاول "طعن عدد من الجنود الإسرائيليين".

بدوره، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الحادث لم يسفر عن إصابة إسرائيليين.

من جانبهم، أوضح شهود عيان، لمراسل وكالة الأناضول، أن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب بلدة تقّوع جنوب بيت لحم.