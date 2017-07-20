شددت الخارجية الألمانية اليوم الخميس، توصيات سفر مواطنيها إلى تركيا وذلك كرد فعل على اعتقال تركيا المواطن الألماني بيتر شتويتنر، الناشط في حقوق الإنسان وغيره من النشطاء.

وكان اعلن وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل اليوم الخميس، عن توجه جديد في سياسة بلاده الخارجية تجاه تركيا وذلك على خلفية التوتر الذي اصاب العلاقات بين البلدين.

وقال غابرييل في مؤتمر صحافي، ان المانيا شددت اجراءات السفر الى تركيا الى جانب دراستها الغاء الضمانات السيادية التي تقدمها للشركات التركية والمساعدات المالية التحفيزية التي تحصل عليها الحكومة التركية من الاتحاد الاوروبي

واضاف ان جميع الاجراءات المعلنة تم الاتفاق عليها مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتين شولتز اذ تأتي في اطار رد حكومة برلين على مواصلة انقرة اعتقال صحفيين ونشطاء حقوقيين المان.

واوضح ان حكومة المانيا لا تستطيع مواصلة التعاون مع تركيا مع استمرار سياستها ازاء المانيا مؤكدا ان الاجراءات الجديدة تأتي في اطار اعادة توجيه السياسة الخارجية مع تركيا.

وذكر غابرييل ان ردود افعال الحكومة الالمانية على جميع القرارات التصعيدية التي اتخذتها انقرة في الاونة الاخيرة كانت "هادئة ومتروية" معربا عن امله في عودة الدبلوماسية التركية الى التعقل في سياستها مع المانيا والاتحاد الاوروبي.

وكان الخارجية الالمانية قد استدعت امس الاربعاء السفير التركي لدى المانيا وسلمته مذكرة احتجاج على اعتقال حقوقي الماني في اسطنبول وتقديمه للمحاكمة بتهم الارهاب ودعم تنظيمات متطرفة.

يذكر ان العلاقات الالمانية التركية تمر منذ صيف العام الماضي بتوتر غير مسبوق من عقود على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية لصحفيين ونشطاء حقوقيين المان في تركيا.