أعلن مكتب السيناتور الأميركي جون ماكين أن السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا مصاب بورم سرطاني في الدماغ.

وذكر بيان صادر عن المكتب، أن ماكين خضع لعملية جراحية في مدينة فونيكس بولاية أريزونا من أجل استئصال خثرة دم في عينه اليسرى.

وأشار البيان الى ان التحليلات التي أجريت عقب العملية أظهرت ان «الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي».

وأفاد بأن أسرة ماكين تدرس حاليا أساليب المعالجة الممكنة، بما فيها العلاج الكيميائي والإشعاعي، مشيرا الى ان السيناتور يتمتع بمعنويات عالية إلى جوار أسرته.

وتمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشفاء لماكين، وقال في بيان مقتضب إن ماكين كان «مقاتلا دائما».

من جهته، أثنى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على ماكين الذي خسر أمام أوباما في سباق انتخابات 2008 الرئاسية، بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان المخ ووصفه أوباما بأنه «بطل أميركي».

وقال أوباما عبر تويتر: «جون ماكين بطل أميركي وواحد من أشجع المقاتلين الذين عرفتهم. السرطان لا يعرف من الذي يواجهه ضده. تعامل معه بقوة يا جون».

وماكين الذي عانى في العقدين الفائتين من سرطان الخلايا الصبغية (الميلانوما) يخلد للراحة في منزله في أريزونا منذ مغادرته المستشفى.

وأكد بيان المستشفى ان «أطباء السيناتور يقولون انه يتعافى من العملية «بطريقة مذهلة» وأن حالته الصحية العامة ممتازة».