قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن شابا فلسطينيا استشهد أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وقتل الجيش الإسرائيلي الشاب محمد حسين أحمد تنوح البالغ 26 بزعم انه حاول طعن جنود في قرية تقوع قرب بيت لحم جنوب، وقال شاهد عيان لـ«كونا»: إن الشاب كان يسير بشكل طبيعي قبل ان تطلق قوات الاحتلال النار عليه بكثافة، مضيفا ان سيارة عسكرية اقدمت على دهسه أيضا بعد اصابته.

وأضاف أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد.

وبحسب بيان عسكري، إسرائيلي «حاول مهاجم مسلح بسكين طعن جنود إسرائيليين عند حاجز في تقوع. وردا على التهديد المباشر، أطلقت القوات النار على المهاجم»، وأكدت متحدثة عسكرية لوكالة فرانس برس مقتله. ولم تقع اصابات في صفوف الجنود الاسرائيليين.