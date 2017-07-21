تعيين الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيساً لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة

تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير

تعيين بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا مساء امس، بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

ونص الأمر الملكي على ربط المؤسسات الأمنية كافة بجهاز رئاسة أمن الدولة.

ويضم الجهاز كلا من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني، وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.

ويكون رئيس أمن الدولة عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

كما أصدر عدة أوامر ملكية أخرى نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) وفيما يلي نصها:

أولا: ينشأ جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة» يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: تفصل من وزارة الداخلية كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة» و«قوات الطوارئ الخاصة» و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية» و«مركز المعلومات الوطني» وكل ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتضم إلى «رئاسة أمن الدولة».

ثالثا: ينقل إلى «رئاسة أمن الدولة» كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

رابعا: على جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و«رئاسة أمن الدولة» التعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.

خامسا: يعمل بالبنود السابقة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة (1439/ 1440هـ).

سادسا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - بالآتي:

(1) مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود.

(2) ـ استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما صدرت أوامر ملكية بالآتي:

- يكون وزير الداخلية عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

أولا: الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقا لتنظيمها المرافق.

ثانيا: تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه في البند (السابق)، دون إخلال بقيامها بمهماتها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: صاحب السمو الأمير د. عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وأحمد بن عقيل الخطيب، ود. فهد بن عبدالله السماري، وم. إبراهيم بن محمد السلطان.

كما صدر أمر ملكي من خادم الحرمين بالآتي:

أولا: إنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا.

ثانيا: يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: سمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، ويكون سموه محافظا للهيئة وسعود بن عبدالله القحطاني ود.حمد بن محمد آل الشيخ، وم. إبراهيم بن محمد السلطان، ود. فهد بن عبدالله تونسي ود. سعد بن عبدالله الصويان، ود.عيد بن حمد اليحيى.

كما صدر امر ملكي بما يلي:

أولا: إنشاء ناد باسم «نادي الإبل».

ثانيا: يعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس.

ثالثا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفا عاما على نادي الإبل وتشكيل مجلس إدارته برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين وعضوية كل من: د. فهد بن عبدالله السماري وبدر بن علي بن كحيل ونايف بن مرزوق الفهادي وزبن بن عمير بن زبن بن عمير وفهد بن محمد بن عبدالله المقبل وفواز بن عبدالله بن محمد المحرج ود. خالد بن عبدالله التركي وفواز بن حمد الماضي وممثلين من وزارتي (الداخلية والبيئة والمياه والزاعة)، والهيئة العامة للرياضة.

وصدر أمر ملكي آخر بما يلي:

أولا: إنشاء ناد باسم «نادي الصقور».

ثانيا: يعين المشرف العام على النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارته بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذوات العلاقة في المجلس.

ثالثا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفا عاما على نادي الصقور وتشكيل مجلس إدارته برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وعضوية كل من: بدر بن محمد العساكر ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل ومشعل بن عبدالرحمن الغنيم وناصر بن راشد الناصر وسعد بن عبدالمحسن الفضلي وحامد بن محمد فايز وممثلين من وزارتي: (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.

وصدر أمر ملكي بإنهاء خدمات الفريق الأول عبدالعزيز بن محمد الهويريني العسكري، وأمر آخر بتعيين عبدالعزيز بن محمد الهويريني رئيسا لأمن الدولة بمرتبة وزير، مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة. كما صدر امر ملكي بتعيين عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

وصدر امر ملكي بالآتي:

أولا: يكون رئيس أمن الدولة عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وصدرت عدة اوامر ملكية بالآتي: تعيين محمد بن عبدالله بن إبراهيم القويز رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

تعيين بدر بن محمد بن عبدالعزيز بن عساكر مديرا للمكتب الخاص لسمو ولي العهد في الشؤون الخاصة لسموه بمرتبة وزير.

إعفاء سليمان بن نايف بن عطاالله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد من منصبه.

تعيين ثامر بن نبيل بن عبدالإله نصيف رئيسا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

إعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه.

ترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين رئيسا للحرس الملكي.

ترقية الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول.

ترقية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.