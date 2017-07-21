منعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة، الرجال دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس حيث تزداد حدة التوتر بعد التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أن "الدخول إلى المدينة القديمة وجبل الهيكل سيقتصر على الرجال فوق الخميس بينما يسمح بدخول النساء من جميع الأعمار".

وتصاعدت حدة التوتر حول المسجد الأقصى بعدما ثبتت الشرطة الإسرائيلية آلات لكشف المعادن عند مداخله، عقب اعتداء وقع على مقربة منه وأسفر عن مقتل شرطي إسرائيلي.

وأثارت الإجراءات الإسرائيلية غضب الفلسطينيين وغيرهم من المسلمين الذين رأوا أن الدولة العبرية تحاول إحكام سيطرتها على الموقع.

ورفض الفلسطينيون دخول المسجد منذ ذلك الحين وأقام المئات الصلوات في الخارج حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة الاسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الوزارة "منحت الشرطة تفويضا لاتخاذ أي قرار لضمان حرية الوصول إلى المناطق المقدسة مع حفظ الأمن والنظام العام" في الوقت ذاته.