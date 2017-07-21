أقلعت طائرة مصرية إلى اليونان بعد تأخير ساعتين، اليوم الجمعة، عقب عثور طاقمها على ورقة ملصقة بأحد مقاعدها "تشكل تهديدا أمنيا" تم التأكد من سلبيته.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيان، إنه "أثناء تعقيم الرحلة رقم ms747 من طراز البوينج B737/800 المتجهة إلى أثينا صباح اليوم وعلى متنها 108 ركاب كإجراء طبيعي قبل صعود الركاب عثر على ورقة مكتوب عليها رسالة غير مفهومة أعلى سقف أحد المقاعد".

وأضاف البيان: "بناء عليه كإجراء احترازي إضافي ومن منطلق السلامة والأمن، قمنا بمراجعة الإجراءات الأمنية علي الطائرة والتأكد من عدم وجود أي تهديد وأقلعت الرحلة حاليا في طريقها لأثينا".

ووفق مصدر أمني فإن الورقة كان مكتوبا عليها عبارة "مطلوب منذ عام 2002 حياً أو ميتاً" بالإنجليزية، وهو ما اعتبرته سلطات المطار يشكل تهديدا أمنيا قبل صعود الركاب للطائرة المتجهة من القاهرة لأثينا.

وأشار المصدر إلى أن راكبين اثنين ألغيا سفرهم بسبب التشاؤم من الرحلة.