قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه ليس هناك أي مجال للمفاوضات مع قطر لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن الجبير القول خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم جمعه مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في ختام محادثات أجرياها في مقر وزارة الخارجية بروما " ليس هناك أي مجال للمفاوضات مع قطر لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها : هل هناك دعم للإرهاب أم لا؟".

وتابع الجبير "إن المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية السعودية أن "ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 يونيو الماضي إلى قطر لحل الأزمة، كانت قد قبلتها بالفعل في عام 2014 ولكن لم تنفذها أبدا".

واعتبر الوزير الجبير أن "الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ".

وشدد على أن قرار المقاطعة لقطر من جانب الدول الأربعة "كان خطوة مؤلمة، ولم تتخذ لإيذاء قطر"، معرباً عن الأمل، في أن "تسود الحكمة وأن يفعل إخواننا الشيء الصحيح لوضع المنطقة في اتجاه أفضل."

وحول العلاقات مع طهران أكد الجبير أن "إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشعل نار الطائفية، وتدعم الإرهاب وتزرع خلاياه في بلدان أخرى في المنطقة، كما ترسل الحرس الثوري الايراني إلى سوريا والعراق واليمن، وتدخل الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة ".