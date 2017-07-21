اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تعديل قطر قانون مكافحة الإرهاب، خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع القائمة الرباعية للإرهاب التي أصدرتها الدول الأربع المقاطعة الدوحة الشهر الماضي.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة 59 إرهابيا".

وأردف أن تعديل القانون نتيجة ضغط الأزمة، مجددا دعوته لقطر لتغيير توجهها، قائلا :" ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل".

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أمس الخميس، مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وتضمن المرسوم "تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب".

كما تم بموجب المرسوم "استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز".