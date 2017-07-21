تظاهر آلاف من الأتراك والمسلمين في مدينة إسطنبول التركية، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية حيال المسجد الأقصى، ونصرة للمرابطين فيه، وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة.

وتجمع المتظاهرون الذين توافدوا من عدة مناطق بإسطنبول في ميدان بيازيد وسط المدينة، مرددين هتافات بالتركية "روحنا فداء للمسجد الأقصى"، مترافقة بالتكبيرات التي اعتاد الأتراك ترديدها "يا الله.. باسم الله.. الله أكبر".

كما هتف المتظاهرون نصرة للقدس والأقصى، ودعما للمرابطين فيه، قائلين "كلنا فداء للأقصى"، "الموت لإسرائيل"، رافعين أعلام فلسطين وتركيا.

وشارك في التظاهرة إضافة إلى الأتراك، الجالية العربية والإسلامية المقيمة في إسطنبول، كما شاركت منظمات المجتمع المدني العربية والتركية، تقدمتها منظمة الإغاثة التركية(IHH) ومنظمات أخرى.