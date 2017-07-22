أعلنت الولايات المتحدة انها ستمنع رعاياها من السفر الى كوريا الشمالية، وذلك بعد شهر على وفاة سائح اميركي أوقفته السلطات في بيونغ يانغ.

وقالت شركتا (كوريو تورز) و(يانج بيونير تورز)، ومقرهما الصين - في بيانين منفصلين امس إن السفارة السويدية في العاصمة الكورية الشمالية، والتي تتولى الشؤون الديبلوماسية الأميركية هناك، أبلغتهم هاتفيا بالقرار الأميركي.



وياتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من وفاة الطالب الأميركي أوتو وارمبير، الذي اعتقلته كوريا الشمالية لمدة 17 شهرا، بينما كان في رحلة سياحية إلى بيونغ يانغ في عام 2015، وتوفي الشهر الماضي بعد إطلاق سراحه إثر إصابة حادة في المخ.