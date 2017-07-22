شن فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية جولة تفتيشية بمساندة أمنية من وزارة الداخلية على المقاهي بمنطقة العارضية الحرفية

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة بأن هذه الجولة جاءت في سياق الجولات التفتيشية التي تنظمها إدارة العلاقات العامة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع في مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية والمحلات الغذائية والمطاعم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين ومن مدى إلتزام تلك المحلات بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية بهذا الخصوص وكاشفة بأن الجولة التفتيشية التي قام بها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية برئاسة رئيس فريق الطوارئ خالد الردعان على المطاعم والمقاهي بمنطقة العارضية الصناعية والتي استمرت أكثر من ثلاث ساعات أسفرت عن الكشف على (11) مقهى و تحرير ( 9) مخالفات تضمنت عدم التقيد بالاشتراطات الفنية واستغلال المحل في غرض المبيت .



ومن جانبه أشار الردعان إلى تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة أثناء ساعات العمل الرسمي وبعد الدوام الرسمي، لافتا إلى أن الفريق بنوباته الثلاثة يقومون بحملات دورية على كافة المناطق التابعة للمحافظة لرصد اي مخالفة ويقومون بتطبيق اللوائح والأنظمة على المحلات والمطاعم المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعا الردعان أصحاب المحلات إلى عدم مبيت العمال داخلها كي لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة.