كشف مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله أسد عمادي في تصريح صحفي عن إصدار 729 معاملة لتحديد الملكية العقارية بنظام التراسل الآلي مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال شهر.

وأوضح عمادي بأن هذا الإنجاز في إصدار هذا العدد من المعاملات جاء في إطار توجهات البلدية في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين وسعيها لتنفيذ مشروع تطبيق الربط الآلي بين بلدية الكويت ووزارة العدل .

وأكد عمادي على أن الربط الآلي بين بلدية الكويت ووزارة العدل ساهم في تقليص الدورة المستندية وتبسيط الإجراءات التي تتعلق بالتسجيل العقاري والتوثيق وتوفير المعلومات والبيانات آليا لافتا إلى أن البلدية لا تألو جهدا في تسخير إمكانياتها لتذليل المعوقات التي تساعد على تيسير إنجاز المعاملات وراحة المراجعين