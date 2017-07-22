أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل إنجازات إدارة التدقيق ومتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال يونيو الماضي من إصدار ( شهادة أوصاف، إنهاء إشراف، رد على الترخيص الهندسة، تقوية التيار الكهربائي ) حيث بلغ اجمالي المعاملات 2637 معاملة برسوم بلغت 2637د.ك

ومن جانبه أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية المهندس بدر على الجبري برفع حالة الاستنفار بالإدارة والتي شملت متابعة كافة أعمال الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع وكافة أعمال البناء والهدم والترميم وأعمال الحفريات الى جانب التأكد من حصولهم على التراخيص ، بالاضافة إلى القيام بالاجراءات المتعلقة بإيصال التيار الكهربائي للمباني وإصدار شهادات الاوصاف الى جانب توجيه إنذارات وتحرير مخالفات للعقارات المخالفة وقطع التيار الكهربائي عنها.

وتابع الجبري بالقول بأن إدارة انهت إشراف لــ 73 إلى جانب إصدار 225 شهادة أوصاف ، فيما بلغت عدد الردود على التراخيص الهندسية 84 رد ، بالاضافة إلى تحرير 66 تعهد إشراف ،4 كتب تقوية تيار كهربائي وتقرير كشف خطورة ، و4 دمج ، وتقرير صلاحية إنشائية ، فيما بلغ عدد الفرز (4).



واضاف الجبرى قائلا بان تم إيصال تيار كهربائي لعدد 39 عقار والكشف على471 قسيمة صناعية للرد علي كتب الهيئة وادارة التراخيص بالاضافة إلى اصدار 7 شهادات لمن يهمه الأمر إلى جانب إلغاء 8اشراف.



وأشار الجبري إلى أن بلغ اجمالي الكتب التي تم الرد فيها على الهيئة العامة للصناعة (455) كتاب بالاضافة إلى رهن عدد (7) قسائم ، مشيراً إلى أن عدد الملفات التي تم تسليمها للارشيف (921) الى جانب تجديد عقد (178) عقد.

واختتم م. الجبري قائلا بان عدد الكتب التي تم رد فيها على الانظمة الهندسية (97) رد إلى جانب تحرير مخالفة .