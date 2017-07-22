كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لأدارة التراخيص الصحية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال يونيو الماضي والتي أسفرت عن إصدار (48) ترخيص إعلان جديد وتجديد عدد(77) إعلان.



وقال مدير إدارة التراخيص الصحية عبداللطيف الشرهان بأن إدارة تراخيص خدمات البلدية قامت بإصدار وتجديد 202 ترخيص برسوم بلغت 8851 د.ك ، من قبل مراقبتي التراخيص الصحية وتراخيص الإعلانات ، حيث قامت مراقبة التراخيص الصحية بإصدار (26) ترخيص صحي جديد ، تجديد عدد (51) ترخيص صحي ، إصدار عدد (9) ترخيص جديد لمركبات نقل مواد غذائية ، وتجديد عدد (33) ترخيص مركبة نقل مواد غذائية، وعدد (16) ترخيص محلات صحية جديد وتجديد عدد (17)، وترخيص واحد نقل وتوزيع مياة الشرب غير مخصصة للبيع جديد وتجديد واحد، فيما قامت مراقبة تراخيص الإعلانات بإصدار (48) ترخيص إعلان جديد وتجديد عدد(77) إعلان ، فيما بلغ عدد الإعلانات التي تم إصدارها للمركبات (18) ترخيص جديدة وتجديد عدد (63) ترخيص، وعدد (29) رخصة اعلانات محلات وتجديد (11)، وتجديد ترخيص اعلان الاسطح واحد , وتجديد عدد (2) ترخيص اعلان استدلالي .