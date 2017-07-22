ذكر التلفزيون الحكومي نقلا عن مصدر عسكري سوري أن طائرات حربية سورية نفذت اليوم السبت ضربات ضد تنظيم داعش في منطقة بريف الرقة الشرقي وقرب المنطقة التي تعمل فيها القوات المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر العسكري أن الهجوم دمر "عدة مقرات وسيارات وقضي على العديد من إرهابيي تنظيم داعش في معدان وبئر السبخاوي بريف الرقة".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه هي المرة الأولى منذ أسابيع التي ينفذ فيها الجيش السوري هجوما في هذه المنطقة.

وهناك جبهات قتال نشطة بين الجيش السوري وتنظيم داعش في ريف الرقة الغربي حيث استعاد أراضي من المتشددين.

لكن الضربات الجوية في الشرق تنقل المعركة قرب مناطق عمل تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يهيمن عليه الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.

وشرعت قوات سوريا الديمقراطية في هجوم أخير لطرد التنظيم الإرهابي من معقله في الرقة الشهر الماضي وتقود جهودا ضد التنظيم في شمال شرق سوريا.