عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 30 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق”، وذلك بعد ورود رأى فضيلة المفتى.

والأسماء هم: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى ومحمد جمال حشمت عبد الحميد ومحمود محمد فتحى بدر وكارم السيد احمد ابراهيم ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى وقدرى محمد فهمى محمود الشيخ وأحمد محمد طه أحمد محمد وهدان وصلاح الدين خالد صلاح الدين فاطيم وعلى السيد احمد محمد بطيخ وابو القاسم أحمد على يوسف منصور ومحمد أحمد السيد إبراهيم وأحمد جمال أحمد محمود حجازى ومحمود الأحمدى عبد الرحمن على محمد وهدان ومحمد الآحمدى عبد الرحمن على وياسر إبراهيم عرفات عرفات وأبو بكر السيد عبد المجيد على وعبد الله محمد السيد جمعه وعبد الرحمن سليمان محمد محمد كاحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف وأحمد محمد هيثم احمد محمود الدجوى وإبراهيم احمد ابراهيم شلقامى وأحمد محروس سيد عبد الرحمن وإسلام محمد احمد مكاوى وحمزه السيد حسين عبد العال ويوسف احمد محمود السيد نجم ومحمد عبد الحفيظ احمد حسين والسيد محمد عبد الحميد الصيفى وعلى مصطفى على احمد وبسطاوى غريب حسين محمود ومصطفى محمود احمد حامد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم “الإنضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود”.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 30 متهما الشهر الماضي إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.



وحوكم 51 متهما حضوريا. ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.