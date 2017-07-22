أعلن الجيش المصري السبت مقتل 30 "تكفيريا" خلال عملية عسكرية بدأت قبل أربعة أيام في شبه جزيرة سيناء بمشاركة سلاح الجو والشرطة.

واكد بيان عسكري انه "في إطار جهود القوات المسلحة في تمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية (...) تمكنت قوات من الجيش الثاني الميداني والشرطة من قتل 30 تكفيريا شديدي الخطورة والقبض على خمسة آخرين.



كما اكد "تدمير 12 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية لاستهداف قواتنا وتدمير أربع عربات مفخخة قبل استهدافها المراكز الأمنية".

والمناطق التي تمشطها القوات الامنية هي "مدن العريش والشيخ زويد ورفح" بحسب المصدر.



وختم البيان مشيرا الى "مواصلة قوات إنفاذ القانون استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء".