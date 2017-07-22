قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، جون برينان، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أدخلت البلاد في أزمة، داعيًا الكونغرس إلى التدخل بحالة أي إعفاء محتمل للمدعي العام روبرت مولر، من مهمة التحقيق في التدخلات الروسية بالانتخابات الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها برينان خلال "منتدى آسبن الأمني" السنوي، الذي انعقد في ولاية كولورادو بالولايات المتحدة، مساء الجمعة، بمشاركة المدير السابق للاستخبارات الوطنية الأمريكية، جيمس كلابر.

وأشاد برينان بتعيين المدعي العام مولر مستشارًا خاصًا للتحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، معتبراً ذلك "اختيار جيد للغاية".

لكنه لفت في الوقت ذاته إلى "ضرورة رفض مولر مطالب ترامب غير الدستورية".

وقال برينان إنه ينبغي على أعضاء الكونغرس والنواب المنتخبين أن يعارضوا ويقولوا "كفى"، إذا ما تم طرد المدعي العام من قبل الرئيس (ترامب).

يأتي ذلك على خلفية تصريحات لصديق ترامب، كريستوفر رودي، رئيس مجموعة "نيوزماكس"، في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال فيها إن "الرئيس ينظر في إعفاء روبرت مولر".

وأضاف مدير "CIA" السابق، إنه يجب على النواب أن يكفوا عن تقديم الأعذار إزاء القضايا التي تنتهك القوانين ونظام الحكم.

ودعا الإدارة الحالية إلى تسريع التحقيقات في التدخلات الروسية، إذا لم يكن لديها شيء تخفيه، مشيرًا إلى ضرورة أن يرفض المسؤولون مطلب إعفاء مولر من مهمته.

وشدّد برينان، على أن البلاد تعاني من أزمة في الوقت الراهن، معتبراً أن تقليل ترامب من أهمية التقارير الاستخباراتية المتعلقة بروسيا، "أمر مخجل".

وفي وقت سابق، حذّر رئيس مجلس النواب الأمريكي باول ريان، ترامب من إعفاء روبرت مولر المدير الأسبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

ونفى البيت الأبيض، في حزيران/يونيو، وجود تغيير في مهام المدعي مولر.

وأعرب الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة لقناة فوكس نيوز الأمريكية، عن انزعاجه من علاقة الصداقة التي تربط مولر، بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "FBI"، جيمس كومي.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب، أعفى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي، الذي كان يحقق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من مهامه في 10 مايو/ أيار الماضي.

فيما عينّت وزارة العدل الأمريكية مولر، مدعيا خاصا لمتابعة التحقيق في تلك القضية.