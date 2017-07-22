اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت منزل الاسير الجريح عمر العبد في قرية (كوبر) غرب رام الله الذي نفذ عملية الطعن مساء امس الجمعة وقتل فيها ثلاثة مستوطنين.

وقال ابراهيم العبد وهو عم الاسير ان قوات من جيش الاحتلال اعتقلت شقيق عمر منير واقتادته الى جهة مجهولة بعد تفتيش منزل العائلة والعبث بمحتوياته.

واضاف ان "قوات الاحتلال احتجزت افراد عائلة عمر وحققت معهم ميدانيا وهم مكبلي الايدي حول ما اذا كان لديهم معلومات عن العملية التي نفذها عمر في مستوطنة (حلميش).

واشار العبد الى ان القوات الاسرائيلية احدثت ثقوبا في جدار المنزل قبل انسحابهم منه.

وكان الاسير عمر العبد قتل ثلاثة مستوطنين طعنا مساء امس الجمعة في مستوطنة (حلميش) المقامة على اراضي غرب رام الله بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة القدس واصابة اكثر من 300 اخريين في (جمعة الغضب) التي دعت لها مرجعيات دينية وفصائل فلسطينية احتجاجا على وضع اسرائيل بوابات الكترونية.

وواجهت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذين صلوا الجمعة امام الحواجز العسكرية في الضفة الغربية بعنف ومنعتهم من الصلاة باستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وذكرت وسائل الاعلام العربية ان جيش الاحتلال قرر الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة الى مناطق الضفة الغربية وتعزيز الحراسة قرب المستوطنات.