اختتمت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسترال) دورتها ال 50 التي شاركت فيها على امتداد ثلاثة اسابيع متواصلة 60 دولة من بينها دولة الكويت ممثلة بادارة الفتوى والتشريع.

وقالت رئيسة التشريع وكيل ادارة الفتوى والتشريع ورئيسة الوفد الكويتي في الدورة التي اختتمت يوم امس الجمعة المستشارة هدى الشايجي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان مشاركة دولة الكويت تأتي دعما لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

واضافت ان "المشاركة الكويتية عكست التقدم والازدهار التشريعي التي تزخر به دولة الكويت من خلال انفتاحها على العالم بتشريعات حديثة متطورة تواكب الافكار القانونية العالمية المتجددة وتشجع على الاستثمار الاجنبي بما توفره من ضمانات وحقوق وحرية انتقال رؤوس الاموال".

واوضحت الشايجي ان دولة الكويت ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع تعتبر دولة عضو باللجنة منذ انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 ولمدة ست سنوات تنتهي عام 2019.

واشارت الى ان رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قام بتشكيل فريق برئاسته لمتابعة اعمال هذه اللجنة والفرق المنبثقة عنها تقديرا لأهمية هذه اللجنة ولكي تكون مشاركة دولة الكويت فاعلة.

واكدت ان دولة الكويت تطمح الى اعادة انتخابها خلال الفترة القادمة لكي تواصل عطائها بهذا المحفل الدولي القانوني الهام مشيرة الى ان العضوية الكاملة تسمح لدولة الكويت المشاركة بفعالية اكبر في اجتماعات اللجنة والتصويت على مشاريع القرارات.

وبينت ان العضوية الكاملة تشكل فرصة مناسبة لدولة الكويت لاكتساب الخبرة في تطوير وصياغة عدة قوانين منها قانون الجرائم الالكترونية وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون المعاملات الالكترونية.

ولفتت الى ان الدورة التي انطلقت اعمالها في الثالث من الشهر الجاري واختتمت يوم امس الجمعة تعتبر من اهم الاجتماعات التي تشارك فيها الادارة اذ تهدف الى اصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي وتسهيل الاعمال التجارية الدولية من خلال وضع قواعد وتشريعات لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على المعاملات التجارية.

يذكر ان لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي قد احتفلت في دورتها المنتهية بمرور 50 عاما على تأسيسها اذ ألقت الشايجي كلمة هنأت بها اللجنة والقائمين عليها بهذه المناسبة.

واكدت الشايجي في كلمتها ان دولة الكويت قد استفادت كثيرا من مشاركتها في اجتماعات هذه اللجنة خاصة في تحديث قوانينها ذات الطابع التجاري والاقتصادي.

وتعتبر لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) التي تضم في عضويتها ثلاث دول عربية هي الكويت والجزائر والاردن الهيئة القانونية الاساسية لمنظومة الامم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وتتمثل مهمتها في عصرنة ومواءمة القواعد المتعلقة بالاعمال التجارية الدولية.

ويضم الوفد الكويتي المشارك في أعمال هذه الدورة الى جانب المستشارة هدى الشايجي المستشار الدكتور فهد العفاسي ومشعل الايوب وامل المويزي اضافة الى السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب.