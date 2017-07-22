سيطر رجال الإطفاء على حريق محولين بمنطقتي عبدالله المبارك والسرة.

بعد أن ورد بلاغا لغرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء عن اندلاع حريق محول كهرباء في منطقة عبدالله المبارك، عليه تعامل معه رجال إطفاء مركز العارضية الصناعي، ورجال اطفاء مركز الجليب الى مكان الحادث،

و تمت السيطره على الحريق وإخماده خلال ساعات ، ولم يتم رصد إصابات بشرية عدا الأضرار الماديات.

كما ورد بلاغ آخر عن حريق محول كهرباء في منطقة السرة، توجه على إثره رجال اطفاء مراكز السالمية وحولي والشويخ الصناعي إليه.

وعند وصولهم تم فصل التيار الكهربائي من قبل فنيي وزارة الكهرباء واستغرقت عملية المكافحة وتبريد المحول اكثر من ساعتين حتى تم التأكد من انتهاء الحادث الذي لم يسفر عن اصابات بشرية.