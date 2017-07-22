فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس احمد الحصان عن انجاز 7% في المئة من مشروع انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري الخامس الى الطريق الدائري السادس العقد (ه ط 263 ) موضحا ان مدة تنفيذ العقد 1095 يوم بدات في نهاية العام 2016 وينتهي في نهاية العام 2019 وفقا للمواعيد التعاقدية .

وقال الحصان في تصريح صحافي ان المشروع من المشاريع الهامة التي ينفذها القطاع بكلفة اجمالية 77.300مليون دينار لتحقيق العديد من الاهداف منها خدمة حركة المرور القادمة من المناطق السكنية المحاذية وتطوير شارع الغوص الى زيادة انسيابية حركة المرور ورفع كفاءة الطرق وزيادة معايير الامان والسلامة عليها والتقليل من الحوادث المرورية وتحديث وتطوير شبكة الطرق بشكل عام بعد الانتهاء الكامل من الاعمال ودمجها في الشبكة .

وشدد الحصان على حرص القطاع والجهاز التنفيذي بالمشروع على اتخاذ كافة التدابيروالاجراءات التي تضمن امان وسلامة مرتادي الطريق من جهة والعاملين فيه من جهة اخرى كما هناك حرص على اجراءات وعمل التحويلات المرورية في كافة مواقع العمل بالمشروع لمنع حدوث اي اختناقات مرورية وضمان حركة سير انسابية لسكان المناطق المحاذية للاعمال بالمشروع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للمرور مشيرا الى ان كافة مشاريع الطرق التي ينفذها القطاع بما فيها مشروع تطوير شارع الغوص حيث تتضمن مخططاتها كافة الطرق البديلة والتحويلات المرورية من بداية المشروع وحتى نهايته لعدم احداث اي ازعاج او اختناق مروري بالمناطق المحيطة باعمال المشاريع كافة .

وأفاد الحصان ان هناك متابعة حثيثة لكافة الاعمال داخل المشروع ولقد كان هناك زيارة ميدانية بالامس القريب الى موقع الاعمال بالمشروع وتم الاطمئنان على كافة مجريات العمل هناك لاسيما اجراءات الامان والسلامة والطرق البديلة والتحويلات التي ستؤدي بدورها الى تسهيل الحركة المرورية هناك طوال مدة تنفيذ المشروع مؤكدا استمرار الزيارات الميدانية الى كافة المشاريع وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع الذي يولي مشاريع الوزارة اهتماما كبيرا لاسيما مشاريع هندسة الطرق التي سوف تسهم بدورها في احداث التنمية في كافة المناطق لاسيما المدن السكنية الجديدة .

واوضح الحصان ان شارع الغوص يعد طريق شرياني بطول 30 كيلو متر ويقع بين طريقي 30و40 يمتد من الدائري الخامس وحتى طريق الفحيحيل الاحمدي السريع متقاطعا مع الدائري الخامس والدائري السادس والدائري السابع موضحا ان المشروع يتضمن اعادة تاهيل التقطعات بالاضافة الى انشاء 12 جسر علوي وزيادة الامان عن طريق انشاء طرق خدمية للقطع السكنية حيث سيتم انشاء 11 جسر مشاة جديد وتعديل عرض الحارات على الطريق الى العرض القياسي بطول 3.70 متر بالضافة الى تحسين مواقف الباصات القائمة واضافة حارة جديدة على طول الطريق في حالة الاحتياج .