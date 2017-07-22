قال نائب رئيس الوزراء التركي، هاكان جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن "إسرائيل تواصل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة في المسجد الأقصى".

جاء ذلك في تصريح صحفي لجاويش أوغلو، أثناء زيارته مقر ولاية بورصة، شمال غربي البلاد، تعليقاً على الممارسات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى أمس الجمعة، وخلال الأيام الماضية.

وشدّد جاويش أوغلو، على "ضرورة إعادة بلدان العالم الإسلامي التفكير مجدّدا بوضع الأقصى، لاسيما عقب الممارسات الإسرائيلية بحقه، ومنع صلاة الجمعة فيه أمس".

وأوضح أن "الأقصى مكان مقدس بالنسبة للمسلمين، وللأسف تواصل إسرائيل منذ سنوات ممارسة إرهاب الدولة فيه، ومنع الدخول إليه".

وطالب جاويش أوغلو، إسرائيل بـ"رفع الحصار بأسرع وقت، ورفع اليد عن مقدساتنا".