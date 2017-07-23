قالت مجلة دير شبيغل الألمانية أمس إن السلطات العراقية تحتجز في أحد السجون أربع ألمانيات انضممن إلى تنظيم داعش في السنوات القليلة الماضية ومن بينهن فتاة قاصر عمرها 16 عاما، مضيفة أنهن يحصلن على مساعدة قنصلية. وذكرت المجلة ان ديبلوماسيين زاروا الألمانيات الأربع في سجن بالمطار في بغداد يوم الخميس وأنهن بخير.



وتابعت أن الأربعة يواجهن الحكم بالإعدام في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم. وأفادت دير شبيغل بأن السلطات العراقية قدمت قائمة لألمانيا بأسماء النساء الأربع في مطلع الأسبوع. وهي من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب مدينة درسدن بشرق ألمانيا.