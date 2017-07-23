امتدت شبهة التواصل مع موسكو إلى وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، فيما نجح نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ترامب الابن، في تجنب الإدلاء بشهادة علنية أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ وحول نفس القضية.

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن سيشنز بحث مع سفير موسكو في واشنطن سيرغي كيسيلياك حملة دونالد ترامب الانتخابية خلافا لما كان أكده الأول سابقا.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين لم تسمهم استندوا إلى معلومات حصلت عليها الاستخبارات بعد التجسس على تقارير رفعها السفير الروسي إلى رؤسائه في موسكو، أنه التقى سيشنز مرتين ومن ثم جلس مع أحد مستشاري ترامب خلال الحملة.

ولا شك في أن التقرير سيزيد الضغوط على سيشنز الذي يبدو بقاؤه في منصبه مهددا بعدما وجه له ترامب انتقادات لاذعة أعرب فيها عن أسفه لتعيينه.

ويأخذ ترامب على سيشنز إدارته لمسالة الاشتباه بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية ولا سيما قراره عدم الاشراف على تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية التي يتهم مقربون من ترامب بالتورط فيها.

وكتب ترامب في تغريدة عبر «تويتر» أنه «يجب وقف هذه التسريبات (الاستخباراتية) غير القانونية».

ورغم أن سيشنز يصر على انه لم يناقش الانتخابات الرئاسية مع السفير الروسي او أي وسطاء روس، فإن «واشنطن بوست» كتبت أن كيسلياك كتب في تقاريره أن سيشنز ناقش مسائل متصلة بالحملة بما في ذلك مسائل تتعلق بالسياسات وتهم موسكو.

ونقلت عن مسؤول سابق قوله: ان التقارير التي تم اعتراضها تشير إلى أن سيشنز وكيسلياك ناقشا مسائل «مهمة» تشمل مواقف ترامب من مواضيع تهم روسيا ومستقبل العلاقات الثنائية في حال تولى ترامب السلطة.

وقال مسؤول آخر: إن رواية سيشنز الذي قال إنه التقى السفير مرة واحدة فقط تعد تصريحات «مضللة» و«تتعارض مع أدلة أخرى».

وفي هذه الاثناء، تجنب دونالد ترامب الابن نجل الرئيس ومدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت الإدلاء بشهادتهما علنا أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في الأسبوع الجاري فيما يتعلق بقضية التدخل الروسي.

وأفادت شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية الأميركية بأن ترامب الابن ومانافورت توصلا إلى اتفاق يقدمان بموجبه تسجيلات إلى اللجنة، وأن يتم إجراء مقابلات شخصية معهما قبل أي جلسة عامة.

وفي بيان مشترك قال رئيس اللجنة تشاك غراسلي وعضوة اللجنة البارزة ديان فاينشتاين «لن نصدر مذكرات استدعاء لهما تطلب حضورهما في جلسة يوم الاربعاء لكننا نحتفظ بالحق في القيام بذلك في المستقبل».

وكتبت فاينشتاين «ستتحدث اللجنة القضائية مع ترامب الابن ومانافورت قبل أن يشهدا بشكل علني، لكننا سنحصل على إجابات».

وكان من المقرر أن يشهد ترامب الابن ومانافورت يوم الاربعاء المقبل.