تسلمت سارة هاكابي ساندرز التي تنتمي إلى عائلة سياسية من ولاية أركنسو، مهام ما قد يكون اصعب وظيفة في العالم خاصة في هذه الحقبة، وهي التحدث باسم الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

والمتحدثة الجديدة الحادة الطباع التي ولدت في بلدة هوب مسقط راس الرئيس السابق بيل كلينتون كذلك تحمل معها إلى «غرفة جيمس برادي لجلسات الإحاطة الصحافية» لكنة جنوبية وسرعة بديهة ممزوجة بنزعة تهكمية.

ومنذ كانت في مرحلة المراهقة، وجدت نفسها في صدارة الأحداث عندما خاض والدها مايك هاكابي حملة ناجحة للفوز بمنصب حاكم أركنسو.

وفي حملة العام 2008 الرئاسية ساعدت والدها على الحصول على أغلبية أصوات مجالس آيوا الانتخابية إلا أن حملته فشلت لاحقا في الاستمرار.

وساندرز البالغة من العمر 34 عاما سياسية تمتلك قدرات على المراوغة، وشقت طريقها بمفردها عام 2016 بعملها كمستشارة سياسية رفيعة لدعم حاكم مينيسوتا المحافظ تيم باولنتي قبل أن تنضم إلى حملة ترامب بعد فشل الأول.

ورغم الخبرة التي اكتسبتها خارج العائلة، إلا أن تأثير والدها القس المعمداني واضح للغاية. والأهم من ذلك أنها تتشارك معه القدرة على تشريح القضايا تماما وإعادة صياغتها باستخدام عبارات بليغة. وعلقت مؤخرا بالقول إنه «إذا سار الرئيس عبر نهر بوتوماك، فستشير وسائل الإعلام إلى عدم قدرته على السباحة،» مذكرة بنكتة قديمة للرئيس السابق ليندون جونسون.

وتعمد كذلك أحيانا إلى سحب البساط من تحت اقدام من يحاولون إحراجها بتحدي المنطق الذي تقوم عليه فرضياتهم أو توجيه تعليق لاذع ما أو التحدث عن أحد ابنائها الثلاثة، وجميعهم تبلغ أعمارهم أقل من ست سنوات. وفي بعض الحالات، قد تلجأ إلى ايمانها للرد. وقالت مؤخرا «لقد سئلت في السابق عن قدوتي. كمؤمنة أعتقد أن جميعنا لدينا قدوة مثالية».

وأوضحت «عندما يتم سؤالي عن هذه المسألة أشير إلى الرب، كما أشير إلى ايماني، وهو من سأقول لأطفالي أن يتوجهوا بأنظارهم إليه».

وأمامها حاليا مهمة محفوفة بالتحديات تتمثل بالحلول مكان شون سبايسر الذي قد يكون أحد أكثر المتحدثين الذين تعرضوا إلى التشهير وفقدوا مصداقيتهم.

كما سيكون لزاما عليها التحدث باسم أكثر رئيس متقلب وغير تقليدي وغير منضبط ولا يمكن التنبؤ بما سيفعل أو يقول. لكنها لن تتسلم المنصب بشكل مفاجئ حيث كانت لعدة أشهر المتحدثة بحكم الأمر الواقع بعد ابتعاد سبايسر عن الاضواء اثر تعرضه للكثير من الانتقادات.

ونظمت ساندرز مؤتمرات صحافية خلال معظم أيام الشهر الماضي رغم أن أغلبيتها كانت بعيدة عن الكاميرات.

وقد تكون أول مهمة صعبة لها حاليا محاولة اثبات نفسها كلاعبة أساسية في بيت ترامب الأبيض المليء بالأفاعي وايجاد تقاسم مناسب للأدوار مع المدير الجديد للاعلام انتوني سكاراموتشي.

وتقليديا، يلعب مديري الاعلام دورا بعيدا عن الأضواء حيث يخططون طريقة عرض السياسات، ويعملون على صياغة الإشارات المراد توجيهها، ويتأكدون من أن جميع الوزارات تغرد داخل السرب ذاته. لكن سكاراموتشي استحوذ على الأضواء في أول وقفة على المنبر كمتحدث، حيث راح يتباهى بعلاقته القوية بالرئيس متعاملا مع عشرات الأسئلة وسط إشادات بأدائه في وظيفة ليست من صلب مهامه ظاهريا.

وشغف سكاراموتشي بالأضواء، حيث كان وجها تلفزيونيا لعدة أعوام، قد يؤدي إلى وضع يوجد فيه متحدثان فعليان باسم البيت الأبيض. لكن ساندرز تستمتع بفترة يمكن تسميتها بـ«شهر العسل» حيث حصلت على تهاني حتى من أعضاء في الحزب الديموقراطي.