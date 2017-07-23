رفضت الحكومة الايرانية السبت مطالبة الولايات المتحدة بإلافراج عن معتقلين اميركيين لديها، مشددة على "استقلال القضاء" في إيران.



وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان إن "القضاء، المحاكم، والقضاة مستقلون تماما، كما هم في أي بلاد أخرى".



وأضاف قاسمي أن "أي بيان (يتضمن) تدخلا وتهديدا من مسؤولين أو مؤسسات أميركية ليس له أي تأثير على تصميم وإرادة النظام القضائي في البلاد لمحاكمة ومعاقبة المجرمين ومنتهكي قانون البلاد والأمن القومي".



وجاءت التصريحات الإيرانية ردا على بيان للبيت الأبيض الجمعة جاء فيه أن "الرئيس (دونالد) ترامب مستعدّ لتحميل إيران عواقب جديدة وخطرة إذا لم تفرج عن جميع المواطنين الأميركيين المسجونين ظلماً وتسلمهم" للولايات المتحدة.



والأحد، اعلن القضاء الإيراني صدور حكم بالسجن عشر سنوات بحق الاميركي-الصيني شييو وانغ بعدما دانه بتهمة "التسلل".



وبحسب وكالة ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، فإنّ وانغ "كان يُزوّد فريق الأبحاث في وزارة الخارجيّة الأميركية معلومات ميدانيّة على شكل مقالات عامة وسرّية جداً".



واضاف البيان ان ترامب "يطالب إيران بأن تعيد روبرت ليفنسون، المعتقل منذ اكثر من عشر سنوات، الى منزله وبأن تفرج عن سياماك وباقر نمازي اللذين اعتقلا خلال عهد اوباما".



وقال قاسمي "كما أوضحنا للمسؤولين الأميركيين مرات عدة، فأن الشخص المدعو روبرت ليفنسون سافر لإيران قبل عدة أعوام وليس لدى إيران أي معلومات عن مصيره منذ مغادرته الأراضي الإيرانية".



وانتقد قاسمي حبس عدد من الإيرانيين في الولايات المتحدة في السنين الأخيرة بتهم "لا أساس لها".



ولا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ العام 1980 حين احتُجز موظفون في السفارة الأميركية في طهران كرهائن طوال 444 يوما.



وازداد التوتّر بين البلدين بعيد وصول ترامب الى البيت الأبيض وانتهاجه مع الكونغرس موقفا متشددا إزاء طهران، إلا أنه لم يتخذ قرارا بالغاء الاتفاق النووي كما هدد اثناء حملته الانتخابية.