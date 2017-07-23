اعربت بريطانيا اليوم السبت عن قلقها العميق من الأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين.



وقال الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت في بيان صحافي ان "زيادة التوترات في الحرم الشريف بالقدس القديمة مقلق للغاية باعتبار المدينة مقدسة لملايين الناس من جميع أنحاء العالم".



ودان بيرت الاحداث والاشتباكات التي ادت الى مقتل وجرح فلسطينيين واسرائيليين داعيا السلطات المعنية الى التحقيق الفوري في تلك الأحداث.



وحث في هذا السياق جميع الأطراف على استعادة الهدوء في القدس وتجنب الاستفزازات والبحث عن حل من خلال التواصل والحوار بما يضمن سلامة أمن الموقع والالتزام بالوضع الراهن.



وشهدت القدس وجميع المدن الفلسطينية الأخرى يوم أمس الجمعة مظاهرات لنصرة المسجد الأقصى تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن الاسرائيلية اسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين واصابة آخرين.