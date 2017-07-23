وصلت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى البلاد، اليوم الأحد، في سياق الجهود الديبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تجري موغيريني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت للإعراب عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي قالت في تصريح للصحفيين في ال 17 من الشهر الجاري "سأقوم بزيارة الكويت الأحد المقبل الوسيط الذي ندعمه ونتعاون معه حيث أننا على اتصال مستمر مع الجانب الكويتي".