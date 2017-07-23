العالم الإسلامي بحاجة إلى تعاون وليس لانقسامات جديدة



حذر الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الأحد من أن إطالة أمد الأزمة في الخليج "ليس في مصلحة أحد"، وذلك قبل أن يبدأ جولة في المنطقة على أمل تهدئة التوتر بين السعودية وحلفائها من جهة وقطر.

وصرح أردوغان في مؤتمر صحافي في اسطنبول، قبل أن يصعد على متن الطائرة التي تنقله إلى الرياض "ليس في مصلحة أحد أن تطول هذه الأزمة أكثر"، مضيفا أن "العالم الإسلامي بحاجة إلى تعاون وتضامن وليس إلى انقسامات جديدة"، مشيرا إلى انه يقع على عاتق المملكة العربية السعودية المسؤولية الأكبر في حل الأزمة.