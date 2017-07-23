أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، أن اجتماعا طارئا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة سيعقد غدا الاثنين لبحث التطورات الأخيرة الحاصلة في القدس وذلك في مقرها بجدة.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الاجتماع سيبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها ضد المسجد الأقصى من خلال إغلاقه وفرض الإجراءات غير القانونية المتعلقة بتركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة في ساحات الحرم الشريف.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الحرم القدسي أمام المصلين الجمعة قبل الماضية في خطوة غير مسبوقة بحجة الهجوم المسلح الذي نفذه ثلاثة فلسطينيين من مدينة (أم الفحم) وأسفر عن استشهادهم ومقتل شرطيين إسرائيليين اثنين.

ورفض موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية الانصياع لأوامر الاحتلال الإسرائيلي بالعبور إلى المسجد الأقصى من خلال بوابات إلكترونية وضعها الاحتلال الأحد الماضي لتفتيش المصلين وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أمس الأول الجمعة الإبقاء عليها.