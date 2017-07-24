واشنطن - أحمد عبدالله

دشّن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملة الطائرات الأميركية الجديدة «جيرالد فورد»، واصفا إياها بـ «انها رسالة الى العالم بوزن 100 الف طن». وقال ترامب: ان حلفاء الولايات المتحدة سيشعرون بالاطمئنان فيما سيرتعش الخصوم من الحاملة الجديدة التي تحمل تكنولوجيات تستخدم لأول مرة لزيادة فعاليتها القتالية.

وأضاف ان الحاملة التي كلفت نحو 13 مليار دولار، والتي يبلغ وزنها 100 الف طن «هي قطعة فنية تشهد بالتقدم التكنولوجي وتدل على براعة قوة العمل الاميركية في بناء سفينة ستحمل آلاف الجنود الاميركيين على متنها».

هذا، واستخدم الرئيس الأميركي حفل تدشين الحاملة ضمن حملة «صنع في اميركا» التي أطلقها قبل قرابة الأسبوع.

وقال في ذلك «الصلب المصنوع في الولايات المتحدة والأيدي الاميركية صنعت هذه الرسالة ذات المغزى للعالم. ان القدرة الاميركية هي الاولى ونحن ننمو اكثر لنصبح اكثر قوة وافضل اداء في كل يوم من ايام ادارتي. أؤكد لكم ذلك».

وتحمل «فورد» نظاما جديدا لإطلاق الطائرات والطائرات بدون طيار «درون» بواسطة شحنات كهرومغناطيسية وليس عن طريق قوة الإطلاق المولدة بالبخار.

وكان ترامب نفسه قد انتقد الابتكار الجديد للإطلاق بقوة الطرد الكهرومغناطيسية باعتباره «مكلفا ولا مبرر له»، وذلك في مارس الماضي، اي قبل نحو أربعة أشهر فقط.