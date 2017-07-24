أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية حرص حكومة المملكة على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من القطريين في أي وقت وعبر أي خطوط باستثناء الخطوط القطرية على أن تنطلق من الدوحة مرورا بمحطات «ترانزيت» فقط، ويكون قدومهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة.

وذكرت الهيئة في بيان أنه بالنسبة للحجاج من المواطنين القطريين والمقيمين في قطر ممن لديهم تصاريح حج من وزارة الحج والعمرة السعودية، ومن الجهة المعنية بشؤون الحج في قطر، وتم تسجيلهم في المسار الالكتروني للحج سيكون، بإمكانهم القدوم جوا مباشرة من الدوحة أو عبر أي محطة أخرى «ترانزيت» وعلى أي ناقل جوي غير الخطوط القطرية تختاره الحكومة القطرية وتوافق عليه الهيئة العامة للطيران المدني.