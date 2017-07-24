قتلت حركة طالبان عشرات الأطباء والمرضى في مستشفى منطقة «تايوارا» بإقليم جور الافغاني، بعد سيطرتها على المنطقة صباح امس، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الافغانية.

وقال محمد إقبال نظامي، المتحدث باسم الشرطة الاقليمية إن طالبان قتلت جميع الأطباء والمرضى بالمستشفى، من بينهم نساء وأطفال، لافتا إلى ان عناصر الحركة احرقوا المستشفى وجميع المؤسسات الحكومية بالمنطقة.

وكان مسؤولون قد أكدوا في وقت سابق من أمس أن مسلحي طالبان سيطروا على منطقتين بشمال ووسط أفغانستان، فيما تقاتل القوات الافغانية لاحتواء تمرد متصاعد في مختلف أنحاء البلاد.