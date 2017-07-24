أفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا غدا بقصر الاليزيه مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ورئيس حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج والذي من المتوقع ان يحضره غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة الجديد الى ليبيا.

وقال مصدر ديبلوماسي لـ «رويترز» إن المحادثات تستهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية برعاية فرنسية.

وأجرى حفتر والسراج محادثات في أبوظبي في مايو الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف العام.

ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي تهيمن على البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.