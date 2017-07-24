محادثات مغلقة بمجلس الأمن اليوم.. و«الرباعية» تناشد جميع الأطراف «ضبط النفس»

بينما قال مسؤولون إسرائيليون امس إن بوابات الكشف عن المعادن التي تم تركيبها حول الحرم القدسي لن تُزال لكنها قد تقلل استخدامها، تم نصب عدد من كاميرات المراقبة قبالة باب الأسباط، أحد بوابات المسجد الأقصى، في إشارة محتملة إلى أنها قد تشكل بديلا للبوابات.



وقال قائد الجيش اللفتنانت جنرال جادي أيزنكوت إن الأحداث «قابلة للاشتعال في الفترة الحالية»، كما حذر جلعاد إردان وزير الأمن العام من احتمال حدوث «اضطرابات واسعة النطاق» قائلا في مقابلة مع راديو الجيش: إن إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها.



وربما يكون من هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة عند المداخل وتركيب كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة مزودة بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجوه.



وأضاف «رغم كل شيء هناك كثير من المصلين الذين تعرفهم الشرطة. المترددون بانتظام وكبار السن وما إلى ذلك. وهي توصي بأن نتجنب تمرير هؤلاء عبر تلك البوابات»، مشيرا إلى أن البوابات قد تستخدم فقط لمن يحتمل أن يكونوا من مثيري الشغب.



واستهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في افتتاح الاجتماع الحكومي امس «منذ اندلاع الأحداث، أجريت سلسلة من التقييمات مع عناصر الأمن، بمن فيهم المتواجدون في الميدان»، وأضاف «تصلنا منهم صورة محدثة عن الوضع إضافة إلى توصيات بشأن الخطوات القادمة التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها».



واتخذت الأزمة صدى دوليا حيث ستجري محادثات مغلقة اليوم في مجلس الأمن بشأن العنف المتصاعد بعدما دعت كل من مصر وفرنسا والسويد إلى اجتماع عاجل لبحث سبل وقف التصعيد في القدس.



من جهتها، ناشدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط جميع الأطراف «ضبط النفس إلى أقصى حد».

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فاعتبر في تصريحات امس ان «القدس خط أحمر»، متهما إسرائيل بـ «اللعب بالنار» وإدخال المنطقة «منحنى بالغ الخطورة» من خلال تبنيها سياسات وإجراءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم وإنما تستفز مشاعر كل عربي ومسلم.



ولفت ابو الغيط إلى ان الأيام الماضية أثبتت ان الاعتبارات الأمنية لا تمثل الباعث الحقيقي وراء الاجراءات الإسرائيلية الأخيرة في البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي الشريف.



واتبع «الجميع يدرك مدى عمق وخطورة المخططات الإسرائيلية المتواصلة منذ سنوات لتهويد مدينة القدس وانتهاكات حقوق المسلمين فيها وتغيير طابعها العربي والإسلامي والاستمرار في أعمال الحفر بالغة الخطورة في محيط المسجد الأقصى تحت دعاوى لا سند علميا لها بالبحث عن معالم دينية يهودية فضلا عن السماح لجماعات الاستيطان والمتطرفين بالدخول الى الحرم».



واوضح ان جميع هذه المخططات تستكمل مشروع تهويد المدينة المقدسة والاستيلاء على البلدة القديمة والتي يعد وضعها واحدا من أعقد مسائل الحل النهائي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وشدد على أن تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة هو «أمر مرفوض وخط أحمر يجب ألا تغامر إسرائيل بتجاوزه مناشدا القوى الدولية وفي مقدمها الولايات المتحدة تحمل مسؤولياتها في إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على الوضع القائم.



وحذر في الوقت ذاته الحكومة الإسرائيلية من «الخطأ في تقدير الموقفين العربي والإسلامي أو الانجراف وراء دعاوى القوى اليهودية المتطرفة التي صارت تقبض على زمام السياسة الإسرائيلية».



في غضون ذلك، أعلنت الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل، لمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.



وذكرت الجامعة في بيان بهذا الشأن أنه في ضوء الاتصالات التي جرت تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الخميس بدلا من الأربعاء وذلك «لضمان مشاركة أكبر عدد من الوزراء».



في غضون ذلك، أصيب ١٠ فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس 31 فلسطينيا بالضفة الغربية غالبيتهم من الأسرى المحررين ومن بينهم نائب في المجلس التشريعي وفتاتان قاصرتان.



وقال نادي (الاسير الفلسطيني) في بيان ان قوات الاحتلال اعتقلت فتاتين من منزليهما بمدينة القدس وثمانية في الخليل وخمسة في قلقيلية وثمانية في اريحا ونابلس وستة في مدينتي وجنين بيت لحم واثنين من سلفيت وطوباس.



وأوضح ان قوات الاحتلال اعتقلت النائب عمر عبد الرازق من منزله في مدينة سلفيت وبذلك يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال 12 نائبا.