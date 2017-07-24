أصيب 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما أصيب فلسطيني سادس بالرصاص المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.



وأكدت مصادر طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن المصابين بالغاز والمطاط تلقوا الإسعافات اللازمة ميدانيا.



واندلعت المواجهات في أعقاب قمع قوات الاحتلال لمسيرة تضامنية مناصرة للمسجد الأقصى انطلقت وسط المخيم بمشاركة مئات المواطنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات مناوئة للاحتلال وإجراءاته التعسفية والعنصرية في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك.



وفي سياق متصل، أفادت قناة «الجزيرة» الفضائية نقلا عن مصادر لم تحدد، بوقوع إصابات نتيجة إطلاق نار قرب مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.