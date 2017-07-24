أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حارساً أمنياً في سفارتها في عَمّان قتل أردنيا بالرصاص بعد أن حاول مهاجمته وآخر عن طريق الخطأ.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان، أن عاملا أردنيا كان ينقل أثاثا إلى شقة الحارس المقيم في مبنى تابع للسفارة في عمان، حاول طعنه بمفك للبراغي في ظهره اثر خلاف بينهما.

وأوضح البيان أن الحارس رد بإطلاق النار فقتل العامل وأصاب أردنيا آخر عن طريق الخطأ هو مالك الشقة الذي كان في المكان. وتوفي الأخير لاحقا متأثرا بإصابته.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن إصابة الحارس طفيفة.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا الحادث إلى صدع في العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين لأن الأردن يريد استجواب الحارس الإسرائيلي الذي أصيب بجروح طفيفة ولكن إسرائيل قالت إنه يتمتع بحصانة ديبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.