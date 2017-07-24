حذر رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحيى عليبي، اليوم الاثنين، من ان "انتشار وباء الكوليرا في اليمن يأخذ منحى خطيرا وسريعا في ضوء حالة الحرب التي يشهدها اليمن".

وقال إن "الكوليرا من الأوبئة التي تنتشر بسرعة وتزداد فرص انتشارها أثناء الحروب بسبب سوء الخدمات الصحية وصعوبة إيصال الأدوية واللقاحات للمصابين".

وأوضح أن عدد الإصابات بوباء الكوليرا في اليمن تجاوز 300 ألف حالة، مشيرا إلى أن من بين كل مئة يمني هناك شخص واحد مصاب بالكوليرا فيما يموت 30 يمنيا كل يوم بسبب هذا الوباء.

وأضاف أن افضل طريقة لتقديم المساعدة لليمنيين هي التبرع عبر الجمعيات والمنظمات الدولية لاسيما جمعية الهلال الاحمر الكويتية التي تستطيع الوصول الى السكان الاكثر تضررا في اليمن وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تمتلك بدورها مكاتب منتشرة في انحاء اليمن وكذلك عبر مكاتب الامم المتحدة لاسيما منظمة الصحة العالمية.