أعلن مسؤول سعودي أن رفع الحجب على المواقع الإلكترونية الإعلامية القطرية في المملكة تم بسبب "خطأ فني سيتم إصلاحه"، في إشارة إلى استمرار الحجب.
وقال سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" :"رفع الحجب عن مواقع السلطة القطرية هو بسبب خطا فني سيتم إصلاحه بالساعات القادمة".
وكانت مواقع إلكترونية تم حجبها في المملكة منذ نحو شهرين قد عادت للعمل فجر اليوم.
وتحجب الجهات المختصة في السعودية منذ 24 مايو الماضي -في أعقاب اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية ونشر تصريحات ملفقة منسوبة لأمير قطر - عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية القطرية من أبرزها مواقع "الجزيرة.نت" ومواقع الصحف القطرية (الوطن والراية والعرب والشرق).