قالت جماعة حزب الله اللبناني إن قواتها سيطرت على واد استراتيجي من متشددين اليوم الاثنين، في أحدث تقدم لمقاتليها لطرد المتشددين من آخر معاقلهم على الحدود السورية اللبنانية.

وقال حزب الله إنه تقدم من عدة اتجاهات في منطقة وادي الخيل في جرود عرسال وهي منطقة جبلية قاحلة يستخدمها كقاعدة متشددون تربطهم صلات بتنظيمي "داعش" والقاعدة.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله في بيان لها، إن التقدم منح حزب الله السيطرة على ما "يعد مركزا هاما لجبهة النصرة" في المنطقة.

وتركز العملية التي يشنها حزب الله والجيش السوري منذ يوم الجمعة على المتشددين من الجناح السابق لتنظيم القاعدة في سوريا الذي كان يعرف من قبل باسم جبهة النصرة.

وأعلنت وحدة الإعلام الحربي تقدما سريعا على المتشددين. وقالت وسائل إعلام محلية إن الهدف المقبل سيكون المنطقة الواقعة تحت سيطرة متشددي تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الجيش السوري وحزب الله استعادا المنطقة حول بلدة فليطة على الجانب السوري من الحدود أمس الأحد.

وذكر مصدر أمني أن العملية أسفرت حتى الآن عن مقتل 19 من مقاتلي حزب الله وأكثر من 130 متشددا.

ولعب حزب الله دورا مهما في حملات سابقة ضد المتشددين السنة على طول الحدود مع لبنان في إطار دوره الأوسع لدعم الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية.

وأثار دور حزب الله انتقادات من خصومه السياسيين في لبنان ومنهم رئيس الوزراء سعد الحريري.