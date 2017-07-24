أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر المملكة في "إجازة خاصة"، وأناب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "بإدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة".



ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الأمر الملكي الذي اصدره الملك سلمان في هذا الشأن، ونصه كالتالي : "بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . ونظراً لعزمنا ـ بمشيئة الله ـ على السفر خارج المملكة، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة" .