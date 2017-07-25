عدن ـ إياد احمد
استهدفت بوارج بحرية أميركية فجر امس مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة في منطقتي موجان ومرون الجبلية بمدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين جنوب اليمن، وذلك بالتزامن مع قصف جوي للطيران على ذات المناطق، بحسب ما افادت مصادر محلية دون الكشف عن تفاصيل الخسائر جراء القصف الجوي والبحري. من جهة اخرى، دمرت طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مخازن صواريخ باليستية لميليشيات الحوثي وصالح في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء في عملية جوية هي الأولى لطيران التحالف على منطقة «الروال» و«بيت الثلايا» بمديرية الاهنوم.