قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نشرت إن روسيا مستعدة للمساعدة في الوساطة في النزاع بين قطر وأربع دول عربية إذا طلب منها ذلك.



وقال لافروف لقناة رووداو التلفزيونية الكردية وفق نص للمقابلة نشر على موقع وزارة الخارجية "نحن حريصون على تسوية تلك الأزمة .. واضعين نصب أعيننا المخاوف المشتركة وإيجاد حلول مقبولة من جميع الأطراف".



وأضاف "نحن نؤيد جهود الوساطة التي يجريها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد إذا اعتقدت جميع الأطراف أنه يمكن لروسيا، في إطار تلك الجهود أو إضافة إليها، أن تقوم أيضا بشيء مفيد فسوف نكون على استعداد للاستجابة لتلك الطلبات".