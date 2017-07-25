أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الثلاثاء، عن توقيف أفراد شبكة تنتمي إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) في العاصمة بيروت.

وقال بيان المديرية إن نطاق عمل الشبكة المكونة من خمسة أفراد سوريين يضم أيضا منطقة الدورة شمال بيروت وقد اعترف احدهم وهو المنسق الرئيسي للشبكة بتجنيده الآخرين الذين يحملون فكر التنظيم وكان في انتظار ورود التعليمات النهائية من قبل قيادة التنظيم في سوريا لتنفيذ مخططاتها.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام في لبنان كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن توقيف شبكة تعمل في الداخل اللبناني لتجنيد الشباب لصالح تنظيم (داعش).