قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد 25 عاماً بحق 43 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء التي جرت وقائعها في ديسمبر 2011.
والزمت محكمة جنايات القاهرة المدانين بسداد قيمة تلفيات تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته حوالي 17.7 مليون جنيه فضلا عن السجن مدة 10 سنوات بحق تسعة متهمين والسجن مدة خمس سنوات لمتهمة واحدة.
وبرأت المحكمة 92 متهما آخرين في القضية من الاتهامات المنسوبة اليهم والمتعلقة بارتكاب أحداث عنف وإضرام نيران وشغب أمام مباني (مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري) والتي أدت إلى وقوع أعداد من القتلى والجرحى.