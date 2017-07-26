صوت مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء بفارق صوت واحد على بدء مناقشة الغاء نظام "اوباماكير" للرعاية الصحية، مستهلا بذلك نقاشا يستمر اياما عدة حول ملف تسبب بانقسام الغالبية الجمهورية منذ اشهر.



ويشكل ذلك اول انتصار للرئيس دونالد ترامب الذي حض اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تجاهل خلافاتهم وانجاز هذه الخطوة التي تتعثر منذ اشهر.



وسرعان ما وصف ترامب تصويت مجلس الشيوخ بانه "خطوة كبيرة".



وايد خمسون عضوا بدء المناقشة في حين رفضها خمسون اخرون، ورجح صوت نائب الرئيس مايك بنس الكفة لصالح المؤيدين، الامر الذي يجيزه له الدستور في حال تساوي الاصوات.



وحضر السناتور جون ماكين من اريزونا حيث يخضع لعلاج من سرطان الدماغ وكان من مؤيدي بدء النقاش. واستقبله زملاؤه بالتصفيق.

وتبدأ الثلاثاء عشرون ساعة من المناقشات وستجري عمليات تصويت عدة في محاولة للتوصل الى الغاء صرف لنظام الرئيس الديموقراطي السابق او الى الغاء مخفف لا تزال ملامحه الجمهورية غامضة.



ولم يظهر حتى الان اي تفاهم داخل الغالبية الجمهورية، علما بان المهمة الصعبة تقضي بان يتوصل الجناح المحافظ ونظيره المعتدل الى تفاهم حول اصلاح جمهوري مشترك.



وصوت اعضاء المجلس الديموقراطيون ال48 ضد بدء المناقشة، وانضمت اليهم العضوان الجمهوريتان المعتدلتان سوزان كولينز (ماين) وليزا موركوفسكي (الاسكا).

ورغم ان جمهوريين اخرين سبق ان عارضوا صوتوا بنعم، فانهم حذروا من ان هذه الخطوة لا تضمن تبنيهم موقفا ايجابيا يوم التصويت النهائي.