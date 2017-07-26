اقتحم 137 مستوطناً إسرائيلياً، المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، صباح اليوم، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب، أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن 137 مستوطنا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات صباح اليوم.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية. وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات، تقوم بجولات في داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفي فترة ما بعد صلاة الظهر.