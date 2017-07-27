أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام المستشار أحمد الحمادي إحالة 66 متهما بتشكيل «خلية إرهابية»، بينهم 36 متهما محبوسا، و24 آخرون هاربون، الى المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في قضية اتهامهم بـ«تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام اليها والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية.. وقتل والشروع في قتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية والذخائر والسرقة بالإكراه تنفيذا والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومقاومتهم بالقوة والعنف وهروب المتهمين بعد القبض عليهم ومساعدة متهمين محكومين على الهرب وإخفاء متهم محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية».

وأشار رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، الى أنه تم «تحديد 22 أغسطس المقبل لبدء محاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة».